Большая часть ростовчан ищет новую работу из-за низких зарплат

Половина работающих жителей Ростова-на-Дону мечтает сменить место службы ради более высокого дохода. Специалисты сервиса SuperJob опросили экономически активных горожан и выяснили их главные мотивы для увольнения.

Основным стимулом для смены работодателя стало недовольство текущим заработком, о чем заявили пятьдесят процентов участников исследования. Также в тройку лидеров вошли отсутствие карьерных перспектив для десяти процентов респондентов и желание сменить профессию для девяти процентов горожан.

Также многие ростовчане вынуждены искать новые вакансии из-за плохой атмосферы или страха потерять место. Восемь процентов опрошенных начали просматривать объявления из-за угрозы сокращения штата, а по семь процентов опрошенных недовольны своим начальством и тяжелыми условиями труда. Долгое время в пути до офиса утомляет шесть процентов работников, неудобное расписание не устраивает три процента, а об удаленке мечтают два процента респондентов.

