НовостиПроисшествия28 мая 2026 5:00

В Ростовской области спасатели достали из реки тело мужчины

В Ростовской области нашли погибшим мужчину, которого искали четыре дня
Анна ШИЛЯЕВА
Спасатели обнаружили погибшего в полутора метрах от берега 27 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Красном Сулине Ростовской области завершились четырехдневные поиски сорокатрехлетнего местного жителя. Как оказалось, он утонул. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Трагедия произошла на реке Гнилуша в районе местного парка. Спасатели обнаружили погибшего в полутора метрах от берега 27 мая.

Мужчина пропал еще двадцать четвертого мая, и все это время его искали. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося происшествия.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в водохранилище, расположенном в донской столице, утонул мужчина. Трагедия произошла в апреле.

