В Ростове затопило улицу Орбитальную.

В Ростове-на-Дону улица Орбитальная превратилась в реку, об этом в городских пабликах сообщили очевидцы. Также они выложили видео в соцсетях. На кадрах видно, что потоки воды текут по проезжей части.

— Как мне переходить дорогу? — возмущается автор видео.

По словам ростовчан, перед тем, как произошел потоп, рабочие четыре дня чинили на этом участке улицы трубы.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала о том, что в среду, 27 мая, в Ростове непогода разыгралась не на шутку. Из-за сильного ветра на машины упали деревья. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

