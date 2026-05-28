Под Ростовом мальчик догнал грабителя, укравшего пожертвования на нужды СВО

Вор скрылся, однако часть купюр ученик поднял с земли и вернул в магазин. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Донецке Ростовской области школьник проявил смелость и отвагу, спасая деньги, которые всем миром собирали для нужд участников специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным ведомства, 10-летний Лев Легков находился в магазине, когда увидел, что незнакомец пытается украсть короб с пожертвованиями. Внутри находились деньги, которые местные жители собирали для участников СВО. Мальчик попытался остановить вора, но тот стал убегать, захватив с собой и копилку.

Ребенок не испугался и бросился догонять мужчину. Когда ученик настиг подозреваемого, тот ударил его. При этом половина денег рассыпалась. Вор скрылся, однако часть купюр ученик поднял с земли и вернул в магазин.

О смелости ребенка узнали на самом высоком уровне. Министр МВД РФ Владимир Колокольцев отметил его и вручил награду — модель полицейского ретроавтомобиля.

