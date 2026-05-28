В Ростове предпринимателя будут судить за продажу спортивного питания с сильнодействующими веществами

Спортивное питание с запрещенными компонентами дончанин отправлял по всей России и за границу.

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело против индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина продавал спортивное питание через интернет-мессенджер, организовывал производство капсул, в том числе содержащих сильнодействующие вещества, и отправлял их почтой по всей России и за границу.

Предприниматель обвиняется по нескольким эпизодам: незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу, их незаконное хранение в целях сбыта, а также сам сбыт в крупном размере.

