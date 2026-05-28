В Ростовской области с начала года в ДТП погибли трое детей без автокресел. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за четыре месяца 2026 года в ДТП погибли трое детей, которые находились в машинах без детских кресел. Об этом 26 мая на пресс-конференции «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции Сергей Сасин.

- Из трех погибших несовершеннолетних двое были жителями Ростовской области. Во всех трех фактах дети перевозились в нарушение требований правил дорожного движения без использования специальных удерживающих устройств, — пояснил руководитель ведомства.

Возраст погибших пассажиров не превышал пяти лет. С начала года автоинспекторы привлекли к ответственности более 5000 донских водителей за неправильную перевозку малолетних.

В Госавтоинспекции напомнили, что штраф за отсутствие детского кресла сейчас составляет 5000 рублей. Пассажиров до семи лет обязательно нужно пристегивать с помощью удерживающих систем на заднем сиденье.

