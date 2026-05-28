В Таганроге из-за оползня на улице Греческой ввели режим повышенной готовности

В Таганроге после дождей активизировался оползень. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Таганроге после интенсивных дождей в середине мая на склоне в районе домов на улице Греческой активизировался оползень. Угрозы жизни и здоровью жителей в настоящее время нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Как сказано в сообщении, был введен режим повышенной готовности в границах этих домов и организован непрерывный мониторинг состояния склона. В первоочередном порядке решаются три задачи: отвод сточных вод, которые разрушают склон; определение стоимости инженерных изысканий для детального обследования участка; удаление деревьев на склоне, так как их корневая система усугубляет оползневой процесс. Для этого привлекут специалистов с альпинистским оборудованием.

– Ситуация находится на личном контроле. Все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей будут приниматься оперативно, – добавила Светлана Камбулова.

