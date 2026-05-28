В Ростове День пограничника ветераны службы заступили в наряд и сыграли в хоккей

Основные торжества прошли у монумента "Пограничникам всех поколений" на набережной Дона.

В четверг, 28 мая, в Ростове День пограничника отмечают ветераны службы. Праздничные мероприятия продлятся до воскресенья, 31 мая.

Так, в Донской столице и в Аксае запланирована серия событий. Накануне вечером, 27 мая, на набережной Ростова возле памятного знака «Пограничникам всех поколений» прошел торжественный ритуал — боевой расчет. Ветераны символически заступили в наряд. 28 мая утром у того же памятного знака в Ростове прошли митинг и шествие ветеранов.

Ветераны пограничной службы символически заступили в наряд.

Также праздник отмечают на спортивной площадке. Например, накануне на ледовой арене «ЛедАкс» состоялся хоккейный матч. Играли ветераны пограничной службы и представители школы олимпийского резерва. А 31 мая в Аксае, на территории ДЮСШ «Юность», состоится областной турнир по боксу.

В Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области подчеркивают важность сохранения пограничных традиций, патриотического и нравственного воспитания молодежи. Особое внимание уделяют историческим ценностям и воспитанию достойных защитников Отечества.

Ветераны-пограничники заступили в наряд с родными, павшими на СВО.

