Американская торговая палата поедет на ПМЭФ в 2026 году

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.

Американская торговая палата в России (AmCham) примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе этой деловой ассоциации.

— Несмотря на все сложности последних лет, интерес к диалогу сохраняется. Мы видим запрос со стороны бизнеса, культуры и экспертов, — отметил глава палаты Роберт Эйджи.

Напомним, ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Американская торговая палата в России и Росконгресс проведут два диалога «Россия — США». Такой бизнес-диалог состоится уже второй раз. Кроме того, впервые на форуме пройдет отдельная сессия о культурном измерении двусторонних отношений.

В пресс-релизе подчеркнули: культурный обмен исторически оставался важным каналом связи даже в сложные периоды. Примеры — триумф русского балета в США, джазовая дипломатия и гуманитарные проекты XX века. Сегодня сотрудничество в культуре, энергетике, технологиях и Арктике сохраняет большой потенциал.

Ранее глава ассоциации итальянских предпринимателей подтвердил изданию, что около десятка итальянских компаний также примут участие в ПМЭФ, но не хотят афишировать свое присутствие.

