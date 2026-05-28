В Ростове проект благоустройства Береговой вернули на доработку

В Ростове прошло заседание градостроительного совета. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области.

В Ростове-на-Дону могут создать новое общественное пространство в районе набережной, при этом текущий проект благоустройства улицы Береговой пока отправили на доработку. Данный вопрос обсудили на заседании градостроительного совета Ростовской области, где изучались концепции развития городских территорий.

По словам губернатора Юрия Слюсаря, ключевым приоритетом во всех подобных проектах должно стать формирование единого «зеленого каркаса», который выполняет функцию легких города. Для реализации этого подхода власти планируют уточнить границы рекреационных зон в генеральном плане, включая парки, скверы и набережные, чтобы законодательно защитить места отдыха от хаотичной застройки.

Как сообщил глава региона, в рамках совета эксперты также изучили предложения инвесторов по преображению участка у спуска с Ворошиловского моста. Бизнес заявляет о готовности возвести здесь лестницу, обустроить зеленую зону и проложить новый бульвар параллельно Береговой, который пройдет по улице Донской до Казанской лестницы. Губернатор назвал саму идею хорошей, но уточнил, что проект пока нуждается в детальном улучшении, поэтому его временно вернули авторам на доработку.

