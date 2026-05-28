Строительство АЭС в Казахстане обойдется России в 85% стоимости

Ориентировочная стоимость станции — около 6 миллиардов долларов. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Во сколько обойдется России строительство АЭС в Казахстане и что может помешать ее возведению — в интервью RTVI рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков.

По его словам, Россия как государство выделит льготный кредит «Росатому». Сумма покроет 85% затрат на строительство. Ориентировочная стоимость станции — около 6 миллиардов долларов. Это чуть дороже, чем стоила БелАЭС (5,36 млрд), которая является абсолютным близнецом будущего объекта.

В Казахстане построят два реактора типа ВВЭР-1200. Каждый мощностью 1 200 МВт. Страна испытывает дефицит энергии, поэтому новая станция позволит покрыть растущий спрос и постепенно заместить угольную генерацию.

Однако есть риск, что структуры «Росатома» подпадут под западные санкции. Тогда возникнет вопрос: готова ли республика игнорировать рестрикции ради успешной стройки. После 2022 года Казахстан, несмотря на партнерство, занимает осторожную позицию в сотрудничестве с Россией.

Для России проект — дополнительная финансовая нагрузка. Бюджетный дефицит страны и без того превысил плановые показатели. Сама Москва тоже нуждается в новых АЭС, например, на Кавказе или Дальнем Востоке.

Эксперт подчеркнул, что проект в Казахстане уже опробованный. Аналогичные реакторы работают в России и других странах. Заказчики могут увидеть все вживую, а не только на бумаге.

