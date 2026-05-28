В Ростовской области обсудили запуск морского маршрута до Мариуполя.

В Ростовской области прорабатывают возможность запуска нового водного сообщения до Мариуполя. Перспективы открытия межрегионального морского маршрута, который свяжет Ростов-на-Дону, Таганрог и Мариуполь, обсудили в ходе профильного совещания Морского совета в региональном правительстве.

Протяженность планируемого водного пути между городами составит двести тридцать километров. По предварительным расчетам специалистов, ориентировочное время пассажиров в пути без учета процессов посадки и высадки займет около трех с половиной часов. Данное направление региональные власти рассматривают в качестве одного из самых перспективных проектов для качественного развития межрегионального сообщения.

На официальном сайте правительства региона сообщает, что для успешного запуска водной линии специалистам предстоит решить целый ряд комплексных задач. На сегодняшний день в рамках этой подготовки уже активно ведется работа по техническому переоборудованию скоростного судна «Метеор 120Р-7».

