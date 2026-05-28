В Ростовской области откроют новую школу

В Батайске откроют новую школу. Фото: пресс-служба губернатора области.

В Батайске Ростовской области построят новую современную школу, об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь. Четырехэтажное здание возводят по программе «Все лучшее — детям» в рамках большого национального проекта. На эту стройку ушла крупная сумма — почти два миллиарда рублей.

Большую часть денег региону выделили из федерального бюджета. Из местной казны на покупку мебели, техники и другого учебного оборудования добавят еще более двухсот шестидесяти пяти миллионов рублей.

Глава Дона отметил, что сейчас строители выполнили работу на сорок процентов, а за парты ребята должны сесть уже в следующем году.

