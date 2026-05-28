Ливень с грозой обрушился на Ростов вечером 28 мая

В Ростове-на-Дону наступил период дождей, и вечер 28 мая не стал исключением. На город обрушился ливень, также слышны были раскаты грома. Хотя в утренние часы погода оставалась солнечной, а прогнозы различных метеорологических сервисов кардинально расходились в оценках, к концу дня сбылись предупреждения специалистов Ростовского гидрометцентра: разразилась гроза.
Буйство стихии сопровождалось мощными порывами ветра, из-за которых на Таганрогской дерево упало сразу на три припаркованные рядом легковые машины. Очевидцы происшествия оперативно поделились кадрами случившегося в городских социальных сетях.
— Настоящий древопад, — написал свидетель инцидента.
По прогнозам синоптиков, дождь в Донской столице будет идти до самого утра, после чего в пятницу наступит кратковременное прояснение. Однако уже к обеду 29 мая осадки возобновятся. Дожди продолжат идти и в выходные дни.
А в отдельных северных и центральных районах Ростовской области в ночное и утреннее время, 29 мая, и вовсе ожидаются опасные заморозки с падением температуры воздуха до нуля и минус двух градусов.
