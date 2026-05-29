В Ростовской области утром 29 мая объявили отбой беспилотной опасности.

Утром в пятницу, 29 мая, на территории Ростовской области сняли режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в 5:58.

- Внимание, отбой угрозы применения БПЛА по Ростовской области и Таганрогу, — написала глава администрации.

Напомним, 20 мая в небе над Ростовом-на-Дону силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников. Обломки аппаратов упали на 24-этажную новостройку в Первомайском районе города, частично повредив верхние этажи здания.

В результате инцидента травмы средней степени тяжести получил один человек. Пострадавшего мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Погибших и возгораний на территории объекта не зафиксировано.

