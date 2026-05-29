В Ростовской области мороженая рыба за месяц подорожала на 10 рублей

В Ростовской области зафиксировали рост цен на мороженую рыбу и мясо в конце мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за месяц средняя стоимость килограмма неразделанной мороженой рыбы выросла почти на 10 рублей. Такая информация опубликована на сайте Ростовстата.

В конце апреля килограмм рыбы стоил около 337 рублей, а к 25 мая цена достигла 346 рублей. В донской столице этот продукт подорожал с 353 до 363 рублей.

Специалисты ведомства также зафиксировали рост цен на другие виды продуктов. Средняя стоимость килограмма охлажденных кур по региону поднялась с 215 до 219 рублей, а говядины — с 702 до 705 рублей.

Напомним, ранее в Федеральной антимонопольной службе предложили сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. В ведомстве считают, что сдержать рост цен поможет сокращение числа посредников между этапами добычи и продажи товаров.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Среди согласившихся — покойная мать»: Ростовчанка пожаловалась на бизнесмена, пробившего проем в несущей стене дома ради стоматологии

Ростовчанка подала в суд на предпринимателя, который пробил проем в несущей стене ее дома (подробнее)