В Ростовской области за сутки потушили семь техногенных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 28 мая сотрудники экстренных служб потушили семь техногенных пожаров. Об этом утром сообщили в социальных сетях представители регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что за минувшие 24 часа дежурные расчеты также шесть раз выезжали на устранение последствий дорожных происшествий. Всего к работам привлекались 96 специалистов и 24 единицы специальной техники.

Представители министерства напомнили, что 29 мая на Дону продолжает действовать штормовое предупреждение. Местных жителей ожидают осадки в виде ливня с грозой, градом и порывами ветра до 23 метров в секунду.

Накануне вечером Ростов-на-Дону накрыла мощная непогода. Буря повалила десятки деревьев, из-за чего власти города ввели режим повышенной готовности для коммунальных организаций и аварийных бригад.

