В Ростовской области стартовал третий трудовой семестр для студенческих отрядов.

В Ростовской области официально стартовал третий трудовой семестр для местных студенческих отрядов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- В 2026 году увеличится число студентов, работающих на территории родного региона. Более 1300 человек отправятся на проекты в Ростовской области, — пояснил председатель комитета по молодежной политике Олег Отроков.

В текущем сезоне молодые люди будут трудиться по восьми основным направлениям, включая строительное, медицинское и сельскохозяйственное. Крупнейшими площадками для практики станут атомная станция в Турции, медицинские учреждения Сибири и промышленные объекты на севере страны.

Летом первый профессиональный опыт также получат более 250 несовершеннолетних жителей региона. Школьников планируют устроить на различные должности в оздоровительные лагеря и на железнодорожные комплексы.

