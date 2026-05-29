В Ростовской области ожидаются заморозки до -2 градусов

В Ростовской области 29 и 30 мая ожидаются заморозки до -2 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области объявлено предупреждение о заморозках. По данным регионального управления МЧС, ночью и утром 29 мая в отдельных районах температура воздуха и верхнего слоя почвы может опуститься до минус 2 градусов. Во второй половине ночи и утром 30 мая заморозки до -2 градусов ожидаются в большинстве районов, исключая южные.

Прогнозируется вероятность повреждения и гибели растений, особенно цветущих и распустившихся почек у ранних косточковых деревьев. Возможны также повреждения завязей и потеря плодовых деревьев.

