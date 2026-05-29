В Ростове на Доломановском провалился автомобиль

В Ростове на переулке Доломановском автомобиль провалился в размытое дорожное основание. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В Ростове-на-Дону на переулке Доломановском произошел провал автомобиля из-за размытия дорожного основания. Машину уже достали, место провала засыпали. Работы на участке ведет подрядная организация.

Подрядчик проводит ремонт дороги на участке от улицы Большой Садовой до улицы Текучева. На этом отрезке выполнили фрезерование покрытия.

Из-за уклона местности и обильных осадков произошло размытие основания. Подрядная организация обязана устранить все дефекты до 30 мая.

