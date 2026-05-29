Из-за обильных дождей озимая пшеница на Дону может заболеть фузариозом

Россельхозцентр Ростовской области предупредил о риске поражения посевов озимых грибком фузариоза.

В Ростовской области из-за обильных осадков появилась угроза поражения озимой пшеницы и озимого ячменя грибком фузариоза. Так как высокая влажность воздуха и почвы создает идеальные условия для активации паразита. Об этом сообщили в региональном Россельхозцентре.

Заболевание проявляется в виде обесцвечивания чешуек на колосе и появления оранжево-розового налета. Инфекция может поражать отдельные колоски, верхнюю или нижнюю часть колоса, а при высокой влажности — весь колос и соломину. Фузариоз влияет не только на урожайность, но и на посевные и хлебопекарные качества зерна.

Для предотвращения потерь урожая специалисты рекомендуют руководителям и агрономам хозяйств провести фитосанитарные обследования озимых полей.

