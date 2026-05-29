В Таганроге днем 29 мая объявили ракетную опасность

После угрозы БПЛА в Таганроге объявили ракетную опасность.

В Таганроге днем 29 мая объявили режим ракетной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщила глава города Светлана Камбулова.

Глава города призвала жителей сохранять спокойствие и проследовать в укрытия. В качестве безопасных мест она рекомендовала подвалы, подземные паркинги и другие защищенные сооружения.

До этого утром в приморском городе несколько раз объявляли угрозу применения БПЛА.

