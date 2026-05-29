В Ростовской области планируют приватизировать 60 объектов госимущества

В Ростовской области расширили программу приватизации.

28 мая на заседании Законодательного Собрания Ростовской области были приняты изменения в программу приватизации государственного имущества. Планируется приватизировать 60 объектов государственной казны. Об этом говорится на сайте донского правительства.

В правительстве региона пояснили, что каждый объект госсобственности должен либо выполнять социальные задачи, либо приносить доход в бюджет.

Вовлечение в оборот неиспользуемого непрофильного имущества позволит увеличить неналоговые доходы бюджета, снизить издержки на содержание объектов, не задействованных в госфункциях, и стимулировать инвестиционную активность.

