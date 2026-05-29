В Ростовской области осенью откроют первый центр медицины здорового долголетия. Фото: Правительство РО.

В Ростовской области на базе одного из клинико-диагностических комплексов откроют специализированный центр медицины здорового долголетия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Новое учреждение создается по поручению губернатора Юрия Слюсаря в рамках федеральной программы. Вся необходимая помощь и обследования будут оказываться местным жителям совершенно бесплатно в соответствии с полисом государственных гарантий.

В донском комплексе специалисты начнут проводить углубленную оценку биологического возраста пациентов с помощью современных методов. Врачи будут активно применять анализ состава тела, сфигмографию для оценки жесткости кровеносных сосудов и расширенные биохимические исследования крови.

Подобные технологии позволят оперативно выявлять скрытые факторы риска развития хронических заболеваний на ранних этапах. Обновленное медицинское отделение планирует принять первых посетителей уже осенью, сейчас врачи проходят профильное обучение.

