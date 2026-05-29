В Таганроге с начала года родился 600-й ребенок

В Таганроге родился 600-й малыш с начала года.

В Таганроге с начала года зарегистрировали рождение 600-го ребенка. Юбилейным малышом стал мальчик. Об этом сообщили в социальных сетях управления ЗАГС Ростовской области.

Ребенка назвали Платоном. В семье, где родился мальчик, он стал третьим по счету.

– От всей души желаем родителям и их сыну: пусть Платон растет крепким, веселым и всегда чувствует поддержку родных, – сказано в сообщении.

