В Таганроге с начала года родился 600-й ребенок

В Таганроге с начала года зарегистрировали рождение 600-го ребенка. Юбилейным малышом стал мальчик. Об этом сообщили в социальных сетях управления ЗАГС Ростовской области.
Ребенка назвали Платоном. В семье, где родился мальчик, он стал третьим по счету.
– От всей души желаем родителям и их сыну: пусть Платон растет крепким, веселым и всегда чувствует поддержку родных, – сказано в сообщении.
