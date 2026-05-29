Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 15:37

Суд вернул экс-главу администрации Зернограда в следственный изолятор

В Ростовской области главу администрации Зернограда вернули в СИЗО
Екатерина РУДЕНКО
Суд вернул главу администрации Зернограда в следственный изолятор.

Суд вернул главу администрации Зернограда в следственный изолятор.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области суд вернул экс-главу администрации Зернограда в следственный изолятор. Об этом рассказали в издании «Панорама».

- Меру пресечения чиновнице накануне изменил районный суд. Она снова оказалась в изоляторе и будет находиться там как минимум до 17 июня, — сообщают журналисты.

Расследование уголовного дела о превышении полномочий и служебном подлоге завершено. По данным следствия, руководитель поручила провести грейдирование дорог, но в документах указала дорогостоящий ямочный ремонт. Ущерб бюджету превысил 1,6 миллиона рублей.

Напомним, чиновницу задержали в октябре 2024 года. Женщина провела под стражей четыре месяца, затем ее перевели под домашний арест. А в июне 2025 года суд смягчал меру до запрета определенных действий.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Высокий столб дыма видно за километры: Пожар на складах на Аксайском проспекте под Ростовом 29 мая 2026 охватил 700 квадратов

Спасатели локализовали пожар на складах под Ростовом 26 мая (подробнее)