Жительницу Новошахтинска задержали по подозрению в убийстве бывшего мужа.

В Новошахтинске задержали местную жительницу по подозрению в убийстве бывшего супруга. Об этом рассказали в следственном комитете Ростовской области.

- На допросе подозреваемая дала признательные показания. Она пояснила, что в ночь на 10 мая во время совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанесла мужчине тяжелые травмы, — рассказали в ведомстве.

На допросе подозреваемая дала признательные показания.

Тело 52-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире многоэтажного дома на улице Парковой. После инцидента женщина покинула Ростовскую область и попыталась скрыться на территории Краснодарского края. Там ее местонахождение оперативно установили в ходе совместных розыскных мероприятий с сотрудниками полиции.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи выясняют все детали совершенного преступления, решается вопрос об избрании для женщины меры пресечения в виде заключения под стражу.

