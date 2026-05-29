Днем 29 мая в Каменске-Шахтинском сбили дрон

В Ростовской области днем 29 мая отразили очередную воздушную атаку беспилотника.

Днем 29 мая над территорией Ростовской области уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат. Об этом в своих социальных сетях написал губернатор Юрий Слюсарь.

- Сегодня днем Ростовская область вновь подверглась воздушной атаке. БПЛА уничтожен в городе Каменске-Шахтинском, — сообщил глава донского региона.

По предварительным данным властей, разрушений объектов инфраструктуры на земле не зафиксировано. Информация о возможных пострадавших в экстренные ведомства пока не поступала.

Напомним, минувшей ночью силы противовоздушной обороны отразили массированный налет. Военные успешно сбили более 80 беспилотников над девятью муниципальными районами Дона, среди которых Каменский, Миллеровский, Морозовский и Тацинский. В результате инцидента жертв и повреждений удалось избежать.

