Более 80 БПЛА сбили в Ростовской области при массированной ночной атаке ВСУ. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 29 мая ВСУ массированно атаковали Ростовскую область: сбито более 80 БПЛА. Об этом утром рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.

- Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 80 БПЛА, — написал глава региона.

Воздушному нападению подверглись девять муниципальных районов, среди которых Каменский, Миллеровский, Морозовский и Тацинский. По предварительным данным властей, информация о пострадавших гражданах и возможных разрушениях инфраструктуры пока не поступала.

Напомним, около шести часов утра пятницы на территории Ростовской области официально сняли режим опасности. Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова подтвердила отбой угрозы применения беспилотных аппаратов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Среди согласившихся — покойная мать»: Ростовчанка пожаловалась на бизнесмена, пробившего проем в несущей стене дома ради стоматологии

Ростовчанка подала в суд на предпринимателя, который пробил проем в несущей стене ее дома (подробнее)