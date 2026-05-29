В Ростовской области суд обязал владельца счета вернуть пенсионерке 170 тысяч рублей

В Неклиновском районе Ростовской области суд обязал владельца банковского счета вернуть обманутой пенсионерке 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
- В защиту прав женщины прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования полностью удовлетворены, — рассказали в ведомстве.
Ранее местной жительнице позвонил неизвестный человек и представился сотрудником финансовой организации. Он убедил потерпевшую перевести все личные сбережения на продиктованные реквизиты. По данному факту полицейские продолжают расследовать уголовное дело по статье о мошенничестве.
В надзорном ведомстве напомнили, что настоящие работники банков никогда не просят переводить деньги. Для защиты средств специалисты рекомендуют сразу прекращать телефонные разговоры на финансовые темы.
