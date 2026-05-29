Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 18:24

В Ростовской области суд обязал владельца счета вернуть пенсионерке 170 тысяч рублей

Прокуратура Ростовской области добилась возврата денег обманутой мошенниками пенсионерке
Екатерина РУДЕНКО
Прокуратура Ростовской области добилась возврата денег обманутой мошенниками пенсионерке.

Прокуратура Ростовской области добилась возврата денег обманутой мошенниками пенсионерке.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе Ростовской области суд обязал владельца банковского счета вернуть обманутой пенсионерке 170 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

- В защиту прав женщины прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения. Требования полностью удовлетворены, — рассказали в ведомстве.

Ранее местной жительнице позвонил неизвестный человек и представился сотрудником финансовой организации. Он убедил потерпевшую перевести все личные сбережения на продиктованные реквизиты. По данному факту полицейские продолжают расследовать уголовное дело по статье о мошенничестве.

В надзорном ведомстве напомнили, что настоящие работники банков никогда не просят переводить деньги. Для защиты средств специалисты рекомендуют сразу прекращать телефонные разговоры на финансовые темы.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днем 29 мая в Каменске-Шахтинском сбили дрон

В Ростовской области днем 29 мая отразили очередную воздушную атаку беспилотника (подробнее)