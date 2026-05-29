В Ростове после ДТП с микроавтобусом 17-летний подросток попал в больницу.

В Ростове-на-Дону днем 29 мая после ДТП 17-летний подросток попал в больницу. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

- 37-летний водитель управлял микроавтобусом «Форд Транзит». По предварительным данным, двигаясь по дворовой территории задним ходом, он допустил наезд, — уточнили инспекторы.

Авария произошла около 11:10 на улице Ленина. Юноша получил травмы, поэтому его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в этот же день на улице Пойменной зафиксировали другую аварию. Пассажирское маршрутное такси протаранило автомобили «Хавал» и «Лада Приора», которые стояли на проезжей части после прошлого ДТП. В салоне автобуса пострадали люди.

