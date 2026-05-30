В субботу в Донской столице похолодает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 30 мая будет холодной для конца мая. Температура воздуха днем поднимется лишь до +18, а к ночи по области может похолодать до +2. Также синоптики прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер. Подробный прогноз на субботу выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, осадки в виде кратковременного дождя и грозы ожидаются в донской столице 30 мая. Погода в Ростове-на-Дону 30 мая будет облачной с прояснениями. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный разовьет скорость 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с. В ночь на 31 мая — облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в субботу синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы 15 - 18 м/с. В ночь на воскресенье — облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь, местами туман. Ветер западной четверти 7 - 12 м/с, при грозе порывы 15 - 18 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 30 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +16 — +18 градусов. В ночь на 31 мая ожидается от +8 до +10 градусов. Согласно данному прогнозу, температура воздуха в донской столице будет ниже, чем в предыдущие дни, а погода в Ростове-на-Дону 30 мая станет заметно прохладнее.

В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +13 до +18 градусов, местами – до +21. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до +7 — +12 градусов, при прояснениях похолодает до +2.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От +9 ночью до +16 днем, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 30 — 31 мая

От +13 до +19, дожди, грозы и ветер обещают синоптики в Ростовской области в выходные (подробнее)