В воскресенье ожидается дождь и гроза.

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 31 мая теплом не порадует. Днем воздух прогреется не выше +17 градусов, а ночью по области похолодает до +3. Продолжатся дожди, будут греметь грозы и задует сильный ветер. Подробный прогноз на воскресенье выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 31 мая будет облачной с прояснениями, возможны кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти разовьет скорость до 7 - 12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на 1 июня ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер западный и юго-западный задует со скоростью 7 - 12 м/с, при грозе порывы ускорятся до 15 - 18 м/с.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют облачный с прояснениями день, местами пройдет кратковременный дождь возможна, гроза, ночью в отдельных районах пройдет сильный дождь, утром в отдельных районах осядет туман. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 7 - 12 м/с, днем местами, а также при грозе, порывы усилятся до 15 - 18 м/с. В ночь на понедельник будет облачно с прояснениями, местами прольется кратковременный дождь, вероятна гроза. Западный и юго-западный ветер разовьет скорость до 7 - 12 м/с.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 31 мая в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +15 — +17 градусов. В ночь на 1 июня ожидается от +8 до +10 градусов.

В Ростовской области дневная температура воздуха в воскресенье составит от +14 до +19 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +8 — +13 градусов, при прояснениях похолодает до +3.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

