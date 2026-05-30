В Таганроге во время ночной атаки загорелись танкер и резервуар с топливом

Ночью 30 мая Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников, последствия которой затронули жилой сектор, портовую и коммерческую инфраструктуру. О последствиях сообщили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава города Светлана Камбулова.

По данным властей, удар пришелся в том числе по территории порта. В результате попадания там произошло воспламенение танкера и находящегося рядом резервуара с горючим. Кроме того, огонь затронул административную постройку. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Светлана Камбулова подчеркнула, что утечки нефтепродуктов удалось избежать.

Губернатор также сообщил о пострадавших среди мирного населения. Из-за атаки на частный дом ранения получили мужчина и женщина. Позже мэр Камбулова уточнила: пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Помимо Таганрога, минувшей ночью средства ПВО отражали налеты в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. В селе Греково-Тимофеевка обломки дрона спровоцировали возгорание газовой трубы в жилом строении, также пострадали крыша и окна; жильцов эвакуировали, обошлось без потерь. В Неклиновском районе, в селе Боцманово, взрывной волной выбило стекла в двух домовладениях, люди не пострадали.

