В четырех муниципалитетах Ростовской области отразили ночную воздушную атаку

ОТражение воздушного налета происходило до утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В ночь на 30 мая отразили массированную воздушную атаку в четырех муниципалитетах Ростовской области. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Таганроге, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Об этом в своем MAX-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в Таганроге в результате попадания беспилотника в частный дом пострадали два мирных жителя. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в Таганроге на территории порта из-за атаки БПЛА вспыхнул пожар. Зафиксировано возгорание танкера, топливного резервуара и административной постройки. Согласно предварительным данным, там обошлось без жертв. По словам главы города Светланы Камбуловой, возгорания уже потушены.

В Матвеево-Курганском районе обломки дрона упали в селе Греково-Тимофеевка. Там загорелась газовая труба в жилом доме, кроме того, повреждены кровля и окна. Жильцы эвакуированы, никто не пострадал.

В Неклиновском районе в селе Боцманово выбило стекла в двух домах, пострадавших нет.

