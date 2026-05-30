В небе над Ростовской областью сбили почти 50 беспилотнинов

Отражение атаки шло всю ночь т утром 30 мая.

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью и утром отразили массированную атаку на Ростовскую область, уничтожив в небе над регионом почти пятьдесят беспилотников. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

География налета оказалась весьма обширной. Помимо Таганрога, ударам подверглись Ростов, Сальск, а также Чертковский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Тарасовский, Шолоховский и Верхнедонской районы.

В Таганроге не обошлось без пострадавших среди мирного населения. Мужчина и женщина были госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Глава региона выразил сочувствие жителям, заверив, что им будет оказана вся необходимая поддержка.

Также стало известно, что возгорание на территории порта, где загорелся танкер и другие объекты, полностью ликвидировано, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

Наземные службы сейчас занимаются устранением последствий падения обломков. В Сальске зафиксированы повреждения балконного остекления в многоквартирном доме и неэксплуатируемого складского помещения. В селе Греково-Тимофеевка из-за обломков загорелась газовая труба в частном доме, были выбиты окна и повреждена кровля, жильцов эвакуировали. В Неклиновском районе в селе Боцманово осколками посекло стекла в двух домовладениях. Во всех перечисленных муниципалитетах человеческих жертв удалось избежать.

