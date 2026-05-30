В Ростовской области уточнили последствия воздушной атаки 30 мая

Всего над областью было уничтожено почти 50 беспилотников. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в своем MAX-канале обновленные данные о последствиях отражения воздушной атаки ночью и утром 30 мая. Согласно уточненной информации, система противовоздушной обороны ликвидировала почти пятьдесят беспилотных летательных аппаратов.

География ударов оказалась значительно шире первоначальных сводок. Помимо Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, вражеские дроны были уничтожены над Ростовом, Сальском, а также над Миллеровским, Тарасовским, Шолоховским и Верхнедонским районами.

В Таганроге, напомним, пострадали мирные жители — мужчина и женщина, находившиеся в частном доме. Сейчас они госпитализированы. По оценкам медиков, состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Губернатор выразил сочувствие пострадавшим, заверив, что им будет оказана вся необходимая помощь и пожелал скорейшего выздоровления.

Что касается новых уточненных последствий на земле, в Таганроге завершена ликвидация пожара на территории порта. Огнем были повреждены танкер, административное здание и погрузочная инфраструктура на причале. При этом разлива мазута или других нефтепродуктов не зафиксировано, пострадавших нет.

В городе Сальск зафиксированы повреждения многоквартирного дома: там выбило остекление балкона. Также незначительно пострадал неэксплуатируемый склад. Никто из жителей не пострадал.

Тем временем в Матвеево-Курганском районе, где ранее из-за падения осколков загорелась газовая труба и пострадала кровля дома в селе Греково-Тимофеевка, жильцы были эвакуированы. В селе Боцманово Неклиновского района обломками посекло окна в двух частных домовладениях. Жертв удалось избежать.

На местах всех происшествий продолжают работу аварийно-спасательные формирования и комиссии, приступившие к оценке причиненного ущерба и полной ликвидации последствий.

