НовостиПроисшествия30 мая 2026 5:28

В Ростовской области уточнили последствия воздушной атаки 30 мая

Губернатор Слюсарь раскрыл детали ночного налета БПЛА на Ростовскую область
Дмитрий КУТЕПОВ
Всего над областью было уничтожено почти 50 беспилотников.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в своем MAX-канале обновленные данные о последствиях отражения воздушной атаки ночью и утром 30 мая. Согласно уточненной информации, система противовоздушной обороны ликвидировала почти пятьдесят беспилотных летательных аппаратов.

География ударов оказалась значительно шире первоначальных сводок. Помимо Таганрога, Чертковского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, вражеские дроны были уничтожены над Ростовом, Сальском, а также над Миллеровским, Тарасовским, Шолоховским и Верхнедонским районами.

В Таганроге, напомним, пострадали мирные жители — мужчина и женщина, находившиеся в частном доме. Сейчас они госпитализированы. По оценкам медиков, состояние пациентов оценивается как средней тяжести. Губернатор выразил сочувствие пострадавшим, заверив, что им будет оказана вся необходимая помощь и пожелал скорейшего выздоровления.

Что касается новых уточненных последствий на земле, в Таганроге завершена ликвидация пожара на территории порта. Огнем были повреждены танкер, административное здание и погрузочная инфраструктура на причале. При этом разлива мазута или других нефтепродуктов не зафиксировано, пострадавших нет.

В городе Сальск зафиксированы повреждения многоквартирного дома: там выбило остекление балкона. Также незначительно пострадал неэксплуатируемый склад. Никто из жителей не пострадал.

Тем временем в Матвеево-Курганском районе, где ранее из-за падения осколков загорелась газовая труба и пострадала кровля дома в селе Греково-Тимофеевка, жильцы были эвакуированы. В селе Боцманово Неклиновского района обломками посекло окна в двух частных домовладениях. Жертв удалось избежать.

На местах всех происшествий продолжают работу аварийно-спасательные формирования и комиссии, приступившие к оценке причиненного ущерба и полной ликвидации последствий.

