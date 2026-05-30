Состояние двух пострадавших от удара БПЛА в Таганроге оценили как средней тяжести

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил актуальные данные о здоровье жителей, получивших ранения в результате ночного налета беспилотников на Таганрог. По информации главы региона, которую он разместил в своем MAX-канале, оба госпитализированных — мужчина и женщина — находятся под наблюдением специалистов, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

— Выражаю огромное сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления. Окажем всю необходимую помощь, — написал Юрий Слюсарь.

Напомним, минувшей ночью и утром система ПВО отражала массированную воздушную атаку: в общей сложности в регионе было уничтожено почти полсотни БПЛА. Удары фиксировались не только в Таганроге, но и в Ростове, Сальске, а также в Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском и Верхнедонском районах.

В порту Таганрога ликвидировали возгорание танкера и построек без разлива мазута и жертв, в Сальске осколки повредили остекление балкона жилого дома и пустующий склад, а в Неклиновском районе выбило окна в двух домах. В селе Греково-Тимофеевка из-за падения обломков загорелась газовая труба, в результате чего пришлось эвакуировать жильцов. На местах всех происшествий продолжается ликвидация последствий и работа комиссий по оценке ущерба.

