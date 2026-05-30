В Ростовской области спасли шесть человек во время ДТП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
В Ростовской области за минувшие сутки в результате дорожных аварий были спасены шесть человек. Такие сведения предоставили в Главном управлении МЧС России по региону.
По итогам 29 мая подразделения ведомства привлекались к ликвидации семи дорожно-транспортных происшествий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить жизни шестерых участников этих инцидентов.
Кроме того, в этот же день в регионе было потушено четыре техногенных пожара. Всего для реагирования на вызовы привлекались 68 специалистов и 17 единиц техники.
