В Ростовской области спасли шесть человек во время ДТП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Ростовской области за минувшие сутки в результате дорожных аварий были спасены шесть человек. Такие сведения предоставили в Главном управлении МЧС России по региону.

По итогам 29 мая подразделения ведомства привлекались к ликвидации семи дорожно-транспортных происшествий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить жизни шестерых участников этих инцидентов.

Кроме того, в этот же день в регионе было потушено четыре техногенных пожара. Всего для реагирования на вызовы привлекались 68 специалистов и 17 единиц техники.

