НовостиОбщество30 мая 2026 5:45

В Ростовской области спасли шесть человек во время ДТП

29 мая в Ростовской области потушили четыре техногенных пожара
Дмитрий КУТЕПОВ
Всего для реагирования на вызовы привлекались 68 специалистов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области за минувшие сутки в результате дорожных аварий были спасены шесть человек. Такие сведения предоставили в Главном управлении МЧС России по региону.

По итогам 29 мая подразделения ведомства привлекались к ликвидации семи дорожно-транспортных происшествий. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось сохранить жизни шестерых участников этих инцидентов.

Кроме того, в этот же день в регионе было потушено четыре техногенных пожара. Всего для реагирования на вызовы привлекались 68 специалистов и 17 единиц техники.

