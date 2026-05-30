Утром 30 мая в Ростове выпал град и прогремела гроза, сопровождавшаяся мощными раскатами грома. Размер градин составил от семи до восьми миллиметров.

Некоторые горожане выбегали на улицу, чтобы проверить свои автомобили, однако, к счастью, град такого размера не причинил машинам вреда.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 30 мая в городе ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 16 до 18 градусов.

