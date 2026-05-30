Из-за новой атаки дронов в Таганроге расширили границы режима ЧС

Окно пострадало в детском саду. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Таганроге расширили зону режима чрезвычайной ситуации, введенного после атаки беспилотников 27 мая. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем MAX-канале по итогам экстренного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Корректировка границ ЧС потребовалась после нового ночного налета, произошедшего 30 мая. На этот раз урон зафиксирован в танкере в порту, на коммерческих предприятиях, одном социальном объекте и в нескольких жилых домах, где взрывной волной выбило окна. Кроме того, повреждения получил один легковой автомобиль.

В муниципальный центр экстренного реагирования по номеру 112 поступило 21 обращение от таганрожцев, сообщивших о разрушенном остеклении. Специалисты уже приступили к поквартирному обходу и осмотру пострадавших организаций для оценки масштаба ущерба. В администрации заверили, что заявки отработают по каждому адресу.

Одно из окон пострадало в детском саду № 94. Воспитанников группы временно разместили в других помещениях этого же учреждения, родители оповещены о ситуации. Восстановительные работы обещают завершить в ближайшие дни.

Мужчина и женщина, получившие травмы во время атаки, остаются под наблюдением врачей. Власти обещают, что никто не останется без поддержки.

Профильные службы продолжают функционировать в усиленном режиме. Для получения помощи и консультаций организована горячая линия Управления защиты от ЧС: +7 (8634) 37-50-88. Обратиться можно и лично по адресу ул. Морозова, 8, а также по номеру 112.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в ходе последней атаки силы ПВО уничтожили в регионе почти полсотни дронов. Ударам также подверглись Ростов, Сальск и несколько районов области. В Таганроге пострадали мужчина и женщина, их состояние оценивается как средней тяжести. Кроме того, в порту было ликвидировано возгорание танкера, разлива нефтепродуктов не произошло.

Атака 27 мая пришлась на котельную, из-за чего без горячей воды остались несколько домов. Именно тогда и был впервые введен локальный режим ЧС.

