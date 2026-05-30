В Ростове ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер

Городские службы приведены в режим повышенной готовности.

Глава Ростова Александр Скрябин обратился к жителям с экстренным предупреждением. Согласно сводке Ростовского гидрометцентра, с 30 мая по 1 июня включительно погода резко испортится. Синоптики прогнозируют целый комплекс опасных явлений: на город обрушатся проливные дожди, переходящие в ливни, засверкают молнии, местами выпадет град. Скорость ветра при шквалах будет достигать 20 – 25 метров в секунду.

Непогода несет с собой повышенную угрозу чрезвычайных происшествий. Существует вероятность падения крупных ветвей и целых стволов, обрывов проводов и затопления низин. Из-за этого градоначальник настоятельно просит ростовчан позаботиться о собственной безопасности. По возможности стоит отказаться от прогулок и не покидать помещения. Владельцам машин необходимо убрать транспорт из-под деревьев и подальше от шатких конструкций вроде билбордов. Категорически запрещено пережидать грозовой фронт под кронами деревьев.

Городские службы приведены в режим повышенной готовности и займутся оперативным устранением последствий стихии. При любом развитии событий, угрожающем жизни, следует немедленно набирать номер экстренной помощи 112.

