В Новочеркасске предприниматель незаконно продал раков на 3 млн рублей

Крупных раков мужчина продавал по 2600 рублей за килограмм.

В Новочеркасске предприниматель попал под уголовное дело за торговлю раками без документов. По данным полиции, он успел продать незаконной продукции приблизительно на три миллиона рублей. Об этом сообщили в главке донской полиции.

Полицейские выяснили, что в одном из павильонов Октябрьского района города 32-летний бизнесмен долгое время торговал раками и рыбой. При этом у него не было ни обязательной маркировки, ни ветеринарных сопроводительных документов. Экспертиза показала: общий вес проданного товара составил полторы тонны. Их общую стоимость оценили приблизительно в три миллиона рублей.

Факт незаконной продажи подтвердили контрольной закупкой. Во время проверки правоохранители изъяли оборудование для хранения и еще 15 килограммов раков, на которые тоже не нашлось нужных бумаг.

Теперь предприниматель проходит по части 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса. Ему уже избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Читайте также

В Ростовской области браконьер ловил рыбу экзотической острогой

В Ростовской области браконьер наловил на острогу рыбу на 11 тысяч рублей (подробности)