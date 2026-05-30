Ростовчанам с 1 августа будут приходить уведомления о налогах по-новому

Нововведение касается каждого, у кого есть подтвержденная учетная запись на госуслугах.

С августа жители Ростовской области начнут получать налоговые уведомления иначе, чем сейчас. В Федеральной налоговой службе объяснили, что с 1 числа этого месяца вся информация об имущественных налогах будет автоматически появляться в личных кабинетах на портале госуслуг. Для этого не придется писать никаких дополнительных обращений или заявлений — система все сделает сама.

Главное, что нужно знать: нововведение касается каждого, у кого есть подтвержденная учетная запись на госуслугах. Именно туда и станут приходить электронные квитанции. Основанием для такого перехода послужил федеральный закон, подписанный в конце ноября прошлого года.

В самом уведомлении сохранится вся привычная информация. Человек увидит свой ИНН, реквизиты самого документа, общую сумму, которую нужно перечислить в бюджет, и подробную разбивку по каждому налогу в отдельности. Кроме того, там укажут крайний срок уплаты, состояние единого налогового счета на момент формирования квитанции и уникальный идентификатор начислений.

Помимо ежегодных сводок по имуществу, на госуслуги теперь будут приходить и другие важные документы. Речь идет о требованиях погасить имеющуюся задолженность и даже о решениях по ее принудительному взысканию.

При этом традиционный способ получения писем полностью не исчезает. Если по какой-то причине доставить платежку в электронном виде невозможно — ни через портал госуслуг, ни в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте самой службы, — человеку по старинке отправят заказное письмо по почте.

