Дончан предупредили о перебоях в теле- и радиовещании в начале июня

Перебои в работе теле- и радиовещания возможны 2 и 4 июня.

В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили о плановых профилактических работах, которые затронут несколько районов Ростовской области. В связи с этим в начале июня возможны кратковременные отключения трансляции телерадиосигнала.

Согласно опубликованной информации, работы на радиотелевизионных передающих станциях запланированы в четырех населенных пунктах. Они потребуют временной остановки передающего оборудования.

В частности, 2 июня с 10:00 до 16:00 сигнал могут отключить в Куйбышево.

В тот же день с 11:00 до 17:00 перебои возможны в Миллерово.

Еще два отключения запланированы на 4 июня: в Войково (Тарасовский район) с 11:00 до 17:00, а также в Покровском (Неклиновский район) с 10:00 до 16:00.

Во всех перечисленных населенных пунктах профилактика затронет оба мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.

Если погодные условия окажутся неблагоприятными, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.

