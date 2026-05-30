В Ростовской области жертвой ДТП на трассе стал водитель, еще двое пострадали

ДТП произошло на трассе «Зерноград — Усьман Веселый — Сальск». Фото: ГАИ по Ростовской области.

Трагический инцидент произошел в Зерноградском районе Ростовской области в субботу, 30 мая. Как рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции, авария с летальным исходом случилась на автодороге «Зерноград — Усьман Веселый — Сальск» около полудня.

По предварительной версии правоохранителей, в 12:10 30-летний мужчина за рулем «Субару Форестер» двигался из Ростова в направлении поселка Веселый. На разрешенном для обгона отрезке пути он пошел на опережение, что привело к столкновению с автомобилем «Киа Церато», которым управлял 38-летний водитель.

В результате удара травмы получили оба автомобилиста, а также 28-летний пассажир «Субару». Всех троих пострадавших экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь водителю «Киа» не удалось — он скончался в медучреждении.

Сотрудники полиции продолжают выяснение всех деталей случившегося.

