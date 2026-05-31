Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 5:50

Более 50 БПЛА сбили над девятью районами Ростовской области в ночь на 31 мая

Губернатор Юрий Слюсарь: минувшей ночью силы ПВО сбили более 50 беспилотников над Ростовской областью
Екатерина ПОПОВА
Минувшей ночью силы ПВО сбили более 50 беспилотников над Ростовской областью.

Минувшей ночью силы ПВО сбили более 50 беспилотников над Ростовской областью.

Фото: Владимир ВОРСОБИН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате работы средств противовоздушной обороны было уничтожено более 50 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ударам подверглись девять районов региона: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загорелось хранилище с топливом, повреждены аптека, магазины и газовая труба: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026