В поселке Матвеев Курган после атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
В поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки беспилотников в ночь на 31 мая повреждения получили аптека, два магазина и один легковой автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
Были повреждены крыши зданий, остекление и газовая труба. Подача газа на поврежденном участке была перекрыта.
– В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! – добавил Юрий Слюсарь.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загорелось хранилище с топливом, повреждены аптека, магазины и газовая труба: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 31 мая 2026