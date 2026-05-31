В поселке Матвеев Курган после атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль

Из-за атаки БПЛА в поселке Матвеево-Курган перекрыли газоснабжение на поврежденном участке. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Матвеев Курган Ростовской области в результате атаки беспилотников в ночь на 31 мая повреждения получили аптека, два магазина и один легковой автомобиль. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Были повреждены крыши зданий, остекление и газовая труба. Подача газа на поврежденном участке была перекрыта.

– В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! – добавил Юрий Слюсарь.

