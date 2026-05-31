За 30 мая в Ростовской области ликвидированы 12 техногенных пожаров

За 30 мая пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 12 техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе донского МЧС.
Также за минувшие сутки спасатели оказали помощь на трех дорожно-транспортных происшествиях.
К ликвидации последствий всех происшествий привлекались 216 человек личного состава и 54 единицы специализированной техники.
