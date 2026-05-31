Автобус с пятью пассажирами столкнулся с припаркованной машиной и забором в Ростове

В Ростове автобус маршрута «Александровка — Темерник» врезался в припаркованный автомобиль и забор. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

31 мая в Ростове, в районе дома №73 по улице 40 лет Победы, произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Александровка — Темерник». В салоне находилось пять пассажиров. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением при движении в сторону улицы Вересаева. Автобус столкнулся с припаркованным автомобилем, после чего совершил наезд на металлический забор. В результате происшествия никто не пострадал, оба транспортных средства получили механические повреждения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками полиции.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области жертвой ДТП на трассе стал водитель, еще двое пострадали